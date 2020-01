Dankzij Maarten was mijn chagrijn over Doorbakken in één klap verdwenen

Doorbakken, de Moltalk van Heel Holland Bakt, is misschien wel het beste voorbeeld van de rare spagaat waarin de NPO zit. Voorganger Smaakt Naar Meer, een vrolijke studioshow waarin André van Duin met een uitpuilende tribune het HHB-lied zong en een bonte stoet thuisbakkers ontving, mocht niet meer omdat er te weinig jonge mensen keken.



Daarom is het nu vervangen door een show die elke week een andere plek in het land aandoet. Gemene deler van die locaties is dat ze eruitzien als de sfeerloze ontvangstruimte van een bejaardenhuis, waar de plaatselijke handwerkclub heeft moeten inschikken voor de tv-ploeg en nu belangstellend toekijkt hoe Irene Moors keuvelt met BN’ers.