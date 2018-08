Danny Boyle regisseert nieuwe Bond niet meer na 'onenigheid'

The Three De­grees-zangeres noemt OG3NE briljant

20:19 Voormalig The Three Degrees-zangeres Sheila Ferguson is helemaal weg van de zangkunsten van het Brabantse zangtrio OG3NE. De 70-jarige Amerikaanse singer/songwriter en auteur noemt hun versie van Dirty Old Man 'briljant' en vindt het geweldig hoe de meiden het nummer eigen wisten te maken.