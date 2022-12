Danny de Munk mag vrouw die hem beschuldigde van verkrachting alsnog openbaar horen

update Stembus Top 2000 geopend, met verifica­tie­stap: ‘We moeten extra opletten’

NPO Radio 2 heeft vanochtend de stembus geopend voor de 24ste editie van de Top 2000. Het startsein werd gegeven door dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte in een café in Huizen.

11:33