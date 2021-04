Danny Diëgo baalt als zanger John de Bever dezelfde single uitbrengt als hij

Danny Diëgo uit het Zeeuwese Geersdijk timmert aan de weg als zanger van Nederlandstalige lied. Eerder had hij een bescheiden succesje met onder meer het nummer Lang leve de liefde. Met zijn maandagavond gepresenteerde single Ik ga leven hoopt hij opnieuw te scoren bij de liefhebbers van Nederlandse feestmuziek. Het is een cover. Al aan het begin van de eeuw werd het nummer uitgebracht door bekende feestzangers als Rob van Daal en John de Bever. ,,Normaal gesproken breng ik eigen muziek uit, maar ik zocht nu een lekker nummer dat het goed zal doen tijdens optredens’’, verklaart Diëgo. ,,Daarom heb ik ervoor gekozen dit nummer te coveren.’’



Het was even slikken voor de zanger toen hij er pas geleden achter kwam dat John de Bever het nummer ook weer ging uitbrengen, in een nieuw jasje. De timing kon niet beroerder. Diëgo verwijt De Bever overigens niks. Het is tenslotte puur toeval en het staat iedereen vrij het nummer uit te brengen. ,,Maar pijnlijk is het wel’’, zegt de zanger uit Zeeland. ,,Je mag best weten dat het maken van zo'n single twee- tot drieduizend euro kost. Geld dat ik heb opgehoest met een tijdelijk baantje, omdat ik nu nergens kan optreden.’’