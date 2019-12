Danny Vera knalt op 4 binnen in de Top 2000 en is hoogste binnenkomer ooit

,,Roller Coaster kruipt onder je huid. Oorspronkelijk niet eens een single, maar gewoon een song op een album van Danny Vera. Nadat Rob Stenders dit nummer vol overgave draaide op NPO Radio 2, werd het door steeds meer mensen omarmd. Roller Coaster is inmiddels een Nederlandse klassieker, die vanuit het niets hoog in de Top 2000 binnenkomt”, zegt NPO Radio 2-dj Stefan Stasse, die voor de achttiende keer deel uit maakt van het Top 2000-team. ,,Roller Coaster is voor altijd. Dit bewijst dat muziek verbindt. Mooi dat Nederlandse muziek zo succesvol kan zijn.”



De hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000 was tot nu toe Someone Like You van Adele op 6 in 2011. Van artiesten van eigen bodem wist Marco Borsato de hoogste nieuwe notering in 2006 op zijn naam te schrijven met Rood op 17.