Danny Vera: Loyaliteit naar Johan Derksen is reden dat ik nog bij VI zit

Vrijdag begint het programma, dat is omgedoopt in Veronica Inside , aan het nieuwe seizoen. ,,We zijn er gewoon weer bij", zegt de Middelburgse zanger, die al sinds 2009 aan het programma is verbonden. ,,Er is niets veranderd. Ik heb nog steeds dezelfde kleedkamer en hetzelfde make-upmeisje. En er zijn dezelfde vieze bitterballen."

Toch is er één duidelijk verschil. Tot nu toe reisde Vera samen met echtgenote Escha Tanihatu, de populaire 'bardame' van het programma, zowel op maandag als vrijdag van Middelburg naar Hilversum. Sinds zijn carrière een paar jaar geleden in een stroomversnelling kwam, is dat steeds lastiger geworden. ,,Wij zijn er telkens een hele dag aan kwijt. Je zit vier uur in de auto voor vier minuten spelen. Dat geeft allemaal niet, maar ons schema is de laatste jaren zo druk geworden dat we ons bijna over de kop hebben gewerkt. Je gaat daar lichamelijk aan onderdoor. Dan moet je wat gas terugnemen."