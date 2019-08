Danny Vera vist drenkeling uit de gracht in Middelburg

De 51-jarige Middelburger was door onbekende oorzaak in het water terechtgekomen. Danny twijfelde geen moment en hielp de man uit de gracht terwijl een voorbijganger 112 belde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.



De Roller Coaster-zanger zegt enorm geschrokken te zijn, maar is opgelucht dat de man nog leeft. Ook krijgt hij complimenten van de politie, die blij is met de snelle actie van Danny en een andere omstander.