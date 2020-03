Dansende Matthijs gaat viral en Roxeanne emotioneel na duet

Claudia de Breij maakt familie­voor­stel­ling over Heintje Davids

19:53 Claudia de Breij gaat komend seizoen een muzikale familievoorstelling maken over variétéartieste Heintje Davids. Hier ben ik! zal in de herfstvakantie exclusief in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam te zien zijn.