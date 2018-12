Daphne pakt pakjes uit in glittercreatie en Jamai verprutst surprise

Kwart miljoen mensen tekenen kinderpar­don Hofman

17:58 Meer dan een kwart miljoen handtekeningen heeft BNN-presentator Tim Hofman verzameld in de hoop een nieuw kinderpardon af te dwingen. De presentator gaat de handtekeningen bij wijze van signaal aanbieden aan de Tweede Kamer, in het bijzijn van drie kinderen die de hoofdrol hadden in de documentaire Terug Naar Je Eige Land.