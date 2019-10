Dappere, sterke Miranda verdient een groter publiek

Primeur voor Luxor: voor het eerst blinden­tolk bij voorstel­ling Bert Visscher

13:27 Voor het eerst kunnen ook slechtzienden en blinden in het theater genieten van cabaretier Bert Visscher. Een blindentolk van organisatie Komt het zien! is op 1 november aanwezig in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De tolk vertelt via een koptelefoon tussen de gesproken en gezongen tekst wat er op het podium te zien is.