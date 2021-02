Dat Arib meermaals is gespot in kleding die Máxima ook draagt, zal niemand verbazen

Practice what you preach. Met dit Engelse gezegde kan de garderobe van PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen prima worden samengevat. Als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streed ze jarenlang voor een betere en vooral eerlijkere modewereld, en dat zie je terug in de kledingmerken die zij nu draagt. Kiss & Tell bijvoorbeeld, en Kyra & Ko. De outfits die zij hier koopt zijn vrolijk, vrouwelijk, en vaak ook voorzien van een printje. Heel gebruikelijk is dat niet in Den Haag, maar Ploumen kan het prima hebben.