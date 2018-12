Datende trucker Chris: ‘Ik kreeg zelfs naaktfoto's’

De chauffeurs die meededen aan de eerste reeks Trucker zoekt Vlam, bespreken hun ervaringen tijdens een kerstdiner. Alleen Myron ontbreekt vanwege een vakantie. Gwen van Poorten, die het programma presenteert, ondervraagt Chris, Ed, Rob en Willem én probeert intussen ook chauffeurs Peter (36) en Jeffrey (31) met een speeddate aan een vrouw te koppelen.



De ervaringen van de deelnemers lopen nogal uiteen, niet iedereen heeft de liefde gevonden. ,,Ik denk wel dat de kans is toegenomen’’, zegt Gwen. ,,Ze hebben zich allemaal zo kwetsbaar opgesteld, dat bewonder ik echt. Wat me verrast heeft? Nou, dat Ed vier heel leuke gasten had bij zijn date, maar met niemand een klik had.’’



Een andere verrassende ervaring had chauffeur Chris uit Warmenhuizen, die na zijn vruchteloze speeddates veel nieuwe reacties kreeg. ,,Mensen stellen zich letterlijk open’’, vertelt hij in de uitzending. ,,Ik kreeg zelfs naaktfoto's.’’ Uiteindelijk koos hij voor een vrouw die haar kleren aanhield en met wie het ‘heel relaxed en ontspannen’ is. ,,Als zij die filmpjes niet had gezien, had ze me nooit benaderd.’’