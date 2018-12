Datende trucker Myron heeft keuzestress: ‘Misschien moet ik kiezen op basis van woonplaats?’

'Lompe' First Da­tes-deelnemer Roy: Geen spijt van afwijzing

7:32 Het was volgens kijkers de meest gênante afwijzing ooit in de geschiedenis van First Dates. ,,Ik heb al vrienden genoeg en heb er niet nog eentje nodig”, zo wees Roy (36) zijn onzekere date genadeloos af. Schandalig, vinden veel mensen, maar daar denkt de Boxtelse automonteur toch echt anders over. ,,Je kunt beter eerlijk zijn, dan uit medelijden zeggen dat je wel vrienden wilt blijven. Daar pas ik voor.”