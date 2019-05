Datingshow Love Island nu al een kijkcijferflop

Dotan: Afgelopen jaar is veruit het moeilijk­ste jaar uit mijn leven geweest

27 mei Dotan heeft voor het eerst in vijf maanden weer van zich laten horen op sociale media. De zanger deelt een persoonlijk verhaal met zijn volgers, onder meer over zijn gloednieuwe nummer dat woensdag uitkomt. ‘Sorry dat ik in al die tijd niks van me heb laten horen. Ik ben een paar maanden geleden de studio ingedoken en heb alles van mij af geschreven.’