Dave Chappelle aangevallen tijdens optreden in Los Angeles

Stand-upcomedian Dave Chappelle is gisteravond lokale tijd tijdens een optreden in Los Angeles aangevallen door een man uit het publiek. Van het incident, dat plaatsvond tijdens het Netflix Is A Joke-festival in de Hollywood Bowl, staan inmiddels verschillende video’s op sociale media.

Op de beelden is te zien hoe een man hard tegen de comedian aanrent en vervolgens zelf op de grond valt. Chappelle lijkt daarbij ongedeerd te zijn gebleven. Op video's is te horen dat de comedian daarna over de aanvaller zegt dat het vast ‘een transman’ is.

Op verschillende video’s is ook te zien dat de aanvaller na zijn daad wordt afgevoerd door een ambulance. Volgens verschillende ooggetuigen op sociale media zou de man na de aanval zelf in elkaar zijn geslagen. Waarom de man Chappelle aanviel is vooralsnog onduidelijk.

Chappelle raakte in het najaar van 2021 in opspraak nadat critici sommige grappen in zijn show The Closer transfoob en anti-lhbti vonden. Medewerkers van Netflix gingen uit protest tegen de show in staking, maar het bedrijf bleef de cabaretier steunen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: