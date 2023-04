Dave Grohl betreedt podium bij optreden Wet Leg op Coachella om te schreeuwen

De schreeuw maakt deel uit van het nummer Ur Mum. De bandleden vragen dan de fans mee te brullen aan het eind van de song. Dat gebeurde nu ook. Een aantal mensen beklom het podium en een van hen was Grohl. Hij schreeuwde dapper mee, waardoor het aanwezige publiek nog harder ging schreeuwen.

Op social media circuleren diverse beelden van de schreeuw van Grohl met de frontvrouwen Rhian Teasdale en Hester Chambers. De gitarist heeft eerder al gezegd een groot fan te zijn van de band van het Britse Isle of Wight. Vooral Chaise Longue, de eerste hit van Wet Leg, kan Grohl bekoren. ,,Het is grappig, fris en heeft geweldige gitaarloopjes”, zei hij over het nummer waarmee de band in 2021 doorbrak. ,,Soms draaien we de song de hele nacht door, we dansen er vaak op.”

Wet Leg was vorig jaar een van de acts op Lowlands. In november gaf de band nog een concert in Paradiso. In juni verzorgen Teasdale en Chambers het voorprogramma van de concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

