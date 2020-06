Dave Roelvink krijgt nieuwe tanden: ‘Gerard Joling zal jaloers zijn’

Dave laat op Instagram zonder gêne zien hoe zijn tanden zijn afgeslepen om de hagelwitte nieuwe kronen erop te zetten.



,,Iedereen laat altijd het mooie eindresultaat zien. Ik vond het wel leuk om te laten zien hoe je erbij loopt voordat die kauwgumpjes erin gaan”, vertelde de realityster vanochtend aan Frank Dane op Radio 538. ,,2020 kan niet erger, na die coronacrisis en nadat ik een Lambo van driehonderd ruggen tegen een muur heb gereden (Roelvink crashte met de Lamborghini van een vriend, red.). Dan kunnen die tanden er ook nog wel bij.”



Hij gaat voor hoesjes van zirkonium. ,,Hagelwit. Witter dan die van mij hebben ze niet. Gerard Joling is jaloers straks!” aldus Roelvink. ,,Ze zijn nu het gebit, die tandjes, aan het maken en over drie dagen schuiven ze die eromheen. Dan kom ik weer naar Nederland en dan moet ik twee weken in quarantaine hoor ik!”



Hij heeft het ervoor over, want hij koos voor Turkije vanwege de prijs van de kronen. ,,Hier kost het 6000 euro, in Nederland geloof ik 18.000 euro. En ik heb het toch niet druk in deze tijd, dus ik kan er wel even tussenuit.”