Dave von Raven: Ik kreeg een pens, een plofkop en een dikke reet

Bohemian Rhapsody weer nummer 1 in de Top 2000

8 december Bohemian Rhapsody van Queen is voor de vijftiende keer de ultieme favoriet van Nederland. Dat is zojuist bekend gemaakt tijdens het Helden van de Top 2000 concert op NPO Radio 2. Hotel California van Eagles staat op nummer 2. Led Zeppelins Stairway To Heaven bezet de derde plek.