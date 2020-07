David Schwimmer liet rol als Ross in Friends bijna schieten

,,De reden waarom Friends zo goed werkte is omdat er saamhorigheid was en er geen ego’s in het team waren. Bij de show waar ik daarvoor werkte, voelde ik me een soort pop die gewoon braaf zijn zinnen moest uitspreken. Er werd niet naar me geluisterd als ik een idee had, ik had niks in te brengen. Als je voor een sitcom tekent zit je daar, als het goed gaat, een aantal jaar aan vast. Dus toen ik gevraagd werd voor de rol van Ross had ik daar grote twijfels over, ik was bang jarenlang in een harnas te zitten”, aldus Schwimmer.