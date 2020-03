Davina Michelle hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 40

Elke vrijdag lees je hier de belangrijkste verschuivingen in de Top 40. In de lijst zien we deze week drie binnenkomers, vijf zittenblijvers, 13 zakkers en 19 stijgers.

De Top 40 wordt wekelijks samengesteld op basis van streaming, airplay en trends in social media onder toezicht van de Stichting Nederlandse Top 40. De lijst is iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur te horen bij Qmusic en wordt gepresenteerd door Domien Verschuuren.

Beat Me

Het moet opnieuw een topjaar gaan worden voor Davina Michelle. Zo staat er een compleet album op de planning mag ze in mei het volkslied zingen bij de terugkeer van de Formule 1 en de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort. Voor dat raceweekend maakte ze met Beat Me het officiële thema en dat is deze week, op nummer 36, de hoogste nieuwe in de lijst.

Ride It

Ride It staat inmiddels al 21 weken in de Top 40. De makers, Regard, zijn afkomstig uit Kosovo en uit dat land zijn ze pas de tweede Top 40-act na Eri Istrefi. Deze week stijgt Ride It weer drie plaatsen en dat blijft bijzonder. Het afgelopen jaar wisten alleen Someone You Loved van Lewis Capaldi en Roller Coaster van Danny Vera met meer dan 20 weken in de Top 40 nog winst te pakken. Regard komt er deze week mee op nummer 13.

Before You Go

Na drie weken met dezelfde top 3 deze week wel wat verandering. Zo komt bijvoorbeeld Before You Go van Lewis Capaldi in de 14e week voor het eerst in de top 3. De laatste hit die zo laat voor het eerst in de top 3 kwam was IJskoud van Nielson die dat, begin 2019, zelfs pas in de 18e Top 40-week deed. Before You Go klimt een plekje omhoog en is nu voor de 23-jarige Brit zijn eerste top 3-hit in ons land.

Blinding Lights

Lewis Capaldi mag dan wel een plekje zijn gestegen naar nummer 3; daarboven verandert er opnieuw bar weinig. Dus staat Snelle met Smoorverliefd voor de vierde week op nummer 2 en is Blinding Lights van The Weeknd nu voor de zesde week de populairste hit van ons land.

