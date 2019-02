Davina Michelle staat met Marco Borsato in de Kuip

Update RTL overweegt aangifte tegen indringer Late Night

10:01 De gasten aan tafel bij RTL Late Night zijn gisteravond opgeschrikt door een indringer. Terwijl presentator Twan Huys in gesprek was met radio-dj Fernando Halman, stormde een man – gekleed in een roze trui en blauwe trainingsbroek - naar de tafel en gooide een briefje op tafel.