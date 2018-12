Davina Michelle verrast met Top 2000 Award

Davina werd vandaag verrast met de Top 2000 Award, een nieuwe prijs van NPO Radio 2. Daarmee zet het radiostation voortaan een artiest of band uit de Top 2000 extra in de schijnwerpers.

Davina Michelle kreeg de onderscheiding in de radioshow De Wild in de Middag, voorafgaand aan de bekendmaking van alle tweeduizend nummers die Radio 2 vanaf eerste kerstdag om 08.00 uur uitzendt. ,,Wat vet, dank je wel. Ik ben superblij", reageerde de zangeres die ook is genomineerd voor een Edison.