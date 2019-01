Davina Michelle verslaat Céline Dion als langst op één staande hitzangeres

top-40De van oorsprong Rotterdamse zangeres Davina Michelle (23) heeft vandaag Nederlandse hitgeschiedenis geschreven.Haar megahit Duurt te lang staat vandaag exact elf weken op 1 in de Top-40. Daarmee verbreekt de solovocaliste de staande records van grootheden als Céline Dion en Alexis Jordan. Die stonden met respectievelijk de nummers My heart will go on en Happiness tien weken op kop.

Davina's record werd aan het einde van de middag bekendgemaakt op een feest van Qmusic dat de Top-40 uitzendt. De zangeres reageerde euforisch op haar overwinning. ,,Het is heel apart en ik kan het eigenlijk nog niet geloven. Het is supervet dat ik dit in zo'n korte tijd heb bereikt.”

Volgens Davina ligt ze soms wakker van de snelheid van haar carrière en de keuzes die ze daarvoor moet maken. ,,Nadat Pink in 2017 mijn cover van haar nummer What about us had gezien, kreeg ik zoveel aandacht dat ik voor de Beste Zangers werd gevraagd. Dat was de eerste grote sprong die leidde tot een sneeuwbaleffect.”

De zangeres wil zich het komende jaar verder ontwikkelen op het muzikale en persoonlijke vlak. ,,Ik wil uitvinden wie ik ben en welke muziek ik wil maken. Ik zing al een tijd covers, maar hoop te ontdekken wat mijn ding is. Op dat vlak ben ik nog zoekende. Ik wil niet alleen zingen, maar ook personality uitstralen. Over dat laatste: geen idee wat mijn personality als zangeres zou moeten zijn. Hoe dan ook wil ik als artiest niet iemand zijn die ik niet ben.”

Imago

De keuzes waar ze tegenaan loopt, bezorgen haar soms de nodige hoofdbrekens, benadrukt ze. ,,Ik heb eigenlijk, zonder arrogant te willen doen, meer moeite met het artiest zijn, dan met zingen.” Volgens Davina staat ze als momenteel uiterst succesvolle artiest onder druk. ,,Er zijn veel gesprekken gaande met Amerikaanse managements. Die komen met plannen over wat ik zou moeten uitstralen: mijn imago als zangeres. Er zijn op dat vlak zat ideeën, maar ik wil me niet aanpassen aan een imago of branding. Ik wil mezelf kunnen zijn.”

Davina vertelde al eerder te zijn gevraagd om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Dat aanbod sloeg ze bewust af. ,,Ik ben er gevoelsmatig nog niet klaar voor. Misschien volgend jaar wel”, aldus de zangeres die momenteel hulp krijgt om haar carrière een vervolg te geven. Gisteren vertelde ze aan deze site bijna niet te kunnen geloven dat ze misschien supersterren als Dion en Jordan zou kunnen verslaan. ,,Celine Dion? Meen je dat? What the fuck! Het wordt steeds gekker. Wat onwerkelijk. Dit kan me niet lang genoeg duren, haha.”

Davina Michelle zong Duurt te lang voor de eerste keer tijdens het laatste seizoen van het AVROTROS-programma Beste Zangers. Het origineel is van Glen Faria die aan hetzelfde programma meedeed.

Zangeressen die het langst op 1 stonden in Top-40

1. Duurt te lang - Davina Michelle 11

2. My heart will go on - Celine Dion 10

Happiness - Alexis Jordan 10

4. I will always love you - Whitney Houston 9