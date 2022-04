Davina Michelle zingt over online haat: ‘Demotiveert enorm’

Os­car-directie gaat vrijdag in gesprek over mogelijke gevolgen van klap voor Will Smith

De directie van de Academy of Motion Pictures Arts and Sciences gaat vrijdag in gesprek over de klap die Will Smith tijdens de Oscars uitdeelde aan Chris Rock. Vakblad Variety deelt een brief waarin de baas van de organisatie achter de filmprijzen het bestuur informeert over de afspraak.

6 april