Davina Michelle zingt volkslied, verder alleen dj’s bij F1 op Zandvoort

Maarten ’t Hart begin dit jaar getroffen door hersenin­farct

28 augustus Schrijver en bioloog Maarten ’t Hart (76) is in januari getroffen door een herseninfarct en heeft in april een openhartoperatie ondergaan vanwege twee lekkende hartkleppen. Beide keren lag hij op de ic, maar hij is goed hersteld, zegt hij in een interview in NRC. ,,Terwijl ik toch helemaal verlamd ben geweest en even niet kon praten.’’