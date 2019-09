De beruchte 'midlife’ is eigenlijk een omgekeerde puberteit

Er heeft nog niemand een rode sportauto aangeschaft en ze wekken de indruk ‘s avonds naar volle tevredenheid naast moeder de vrouw op de bank te ploffen. Nog wel tenminste. Want de mannen in mijn vriendenkring naderen allemaal die beruchte midlife.



Ik kende het woord nog niet, alleen in combinatie met de toevoeging -crisis. Maar sinds Mannen in het Wild wordt uitgezonden op NPO 1 snap ik dat het iets is waar alle eind veertigers of begin vijftigers doorheen gaan, ook als ze niet ineens in een iets te krap leren jack thuiskomen.



Het is eigenlijk een omgekeerde puberteit: het haar wordt minder, net als het libido. Oneerlijk genoeg wordt het buikvet juist meer. Alleen de knagende twijfel, die is hetzelfde als op je 15de, zo blijkt uit het programma. Wie ben ik, wie wil ik zijn en wat wil ik nog met mijn leven - dat soort vragen kwelt de deelnemers. Of ze nu een stoere opnameleider bij tv-shows zijn, een net uit de kast gekomen jurist of een onderwijzer die ooit droomde striptekenaar te worden.



U merkt: ik zit nu al twee donderdagen met veel belangstelling te kijken. Wie weet heb ik er iets aan, ooit. Presentator is Bert van Leeuwen, die met zijn baardje-van-vijf-dagen en slobbershirt ook ineens in een midlifecrisis lijkt te verkeren. Maar die transformatie heeft alles te maken met de opzet van het programma: de mannen gaan in de Italiaanse Alpen de ruis in hun hoofd te lijf met bonensoep, koude douches, hout kappen, ademhalingsoefeningen en andere groepssessies. Die bonensoep levert meteen gespreksstof op bij het ontbijt de volgende dag. Ferdinand lag zo te knetteren in zijn slaapzak, dat de rest er niet van kon slapen. Al hielp een hard matje op een stoffige zoldervloer ook niet mee.