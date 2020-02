De breuk tussen André en Bridget interesseert je niet? Lees toch even deze column

Vergeet de stikstofcrisis, vergeet de spanningen tussen Iran en Amerika en de knelpunten in het onderwijs. Jinek behandelde gisteravond dé vraag van de week: waarom smullen wij met z’n allen zo van de liefdesbreuk tussen Bridget en André? Nee, jij natuurlijk niet, dat snap ik, daar ben je te chic en te slim voor. Maar stiekem lees je toch nog even door, dat snap ik ook.



Eerst even de feiten: het nieuws over de breuk van Brazes werd op de site van deze krant in één dag vaker gelezen dan alle stukken over het stoppen van DWDD vorige week bij elkaar. Ja, I kid you not. Maar nu komt het mooie: wij liefhebbers van shownieuws hoeven ons daar dus niet voor te schamen. Sterker nog, ik geloof de mensen die claimen er immuun voor te zijn gewoon niet meer.