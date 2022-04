De diamanten armband van Meghan Markle is een mooie ode aan prinses Diana

Er is maar één Gwyneth Paltrow en die bouwt als een dolle aan haar imperium Goop

We zouden bijna vergeten dat Gwyneth Paltrow ooit een Oscar won. Ze ontwierp een vagina-kaars, schonk haar beroemde vriendinnen, op camera, een vibrator en investeert in een bedrijf dat vrouwen online begeleidt tijdens de menopauze. En vergeet haar lifestyle-imperium Goop niet, waarmee ze een omzet van 250 miljoen dollar per jaar draait.

20 april