De druk op Patrick van Het Rotterdam Project moet enorm zijn

Eigenlijk is het raar dat Patrick van Het Rotterdam Project geen rol had in The Passion dit jaar. Want als iemand weet wat lijden, neergaan en op wonderbaarlijke manier opstaan is, is hij het, de dakloze junk die hét succesverhaal van het tv-programma werd. Onder dat verwilderde, uitgemergelde uiterlijk van een holbewoner, of caveman zoals zijn geuzennaam werd, bleek een slimme, innemende kerel schuil te gaan, die niet alleen presentator Beau om zijn pink wond, maar heel kijkend Nederland.