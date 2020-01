De emotie in Auschwitz zit in de kleinste dingen

Koken & eten Miljoenen zien tranen bij vertrekker Heel Holland Bakt: ‘Ik was deze keer de minste’

8:06 Een hele uitzending over calorieënbommen: Heel Holland Bakt was gisteravond een aaneenschakeling van chocoladebommen, hazelnootcrèmes en taarten die volledig over de top gingen. Ruim 3,2 miljoen mensen smulden ervan, de helft van alle televisiekijkers op dat moment.