De geur van lavendel kwam op een zwoele zomeravond door de tv heen

Een zwoele zomeravond, de duisternis die langzaam valt, flikkerende lampjes, een glas rode wijn, Mart Smeets aan tafel. Ineens zat ik gisteravond niet meer naar Beau in Artis te kijken, maar zag ik een Frans terras voor me. Ergens in de Provence of de Pyreneeën, maakt niet uit. Op de achtergrond waren nog net de contouren zichtbaar van een pittoresk kerkje of nee wacht, van een charmant dorpscafeetje waar een kastelein met een geruite theedoek over de schouder op de uitkijk staat.