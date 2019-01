De goede voornemens van Hind en Jandino krijgt een buikje op Curaçao

Dochtertje (5) van Druiven­tros-eigenaar gewond na val gymtoestel: 'We zitten in een rollercoas­ter’

15:07 Het 5-jarige dochtertje van Rob Zoontjens, eigenaar van hotel De Druiventros, is vanochtend gewond geraakt. Dat gebeurde tijdens de gymles op school. ,,We zitten al de hele ochtend in een rollercoaster”, vertelt vader Rob Zoontjens tegen het Brabants Dagblad.