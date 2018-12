De Groentemannetjes in polonaise, met Hanneke voorop

Video Edwin Evers grapt in afscheids­uit­zen­ding naar opvolger: 'Weet je het zeker?’

19:03 ,,Geniet van alles, gun elkaar wat en wat mij betreft graag tot snel.’’ Met die woorden besloot Radio 538-dj Edwin Evers vanmiddag op zijn typisch nuchtere wijze na 21 jaar de allerlaatste uitzending van zijn hitprogramma Evers Staat Op. Het laatste lied in de show was van Bløf, dat speciaal voor Edwin live in de studio Vreemde wegen zong.