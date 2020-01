De Harvey Weinstein van Fox News: machtswellusteling die vrouwen kleineerde

Zoo Antwerpen woest op StukTV, YouTubers vallen bejaarden lastig: ‘Laat los!’

8:27 Dierentuin Zoo Antwerpen is niet te spreken over de actie van twee Nederlandse YouTubers die in een filmpje laten zien hoe ze probleemloos konden binnendringen in een leegstaand giraffenverblijf en achter de schermen tot bij de tapirs kwamen. ,,Die twee hebben alle regels aan hun laars gelapt en hebben zichzelf, de bewakers en de bezoekers in gevaar gebracht”, briest woordvoerster Ilse Segers.