De hippe cocktail van Kylie Minogue

It Takes 2-ster Dionne heeft veel moeten overwinnen

7 april Haar deelname aan zangprogramma It takes 2 is in meerdere opzichten een doorbraak voor Dionne Slagter. De YouTube-ster uit Woerden wordt niet alleen geprezen om haar zangkunsten, maar heeft vooral op persoonlijk vlak iets overwonnen. ,,Eindelijk kan ik echt genieten als ik sta te zingen, in plaats van te verlammen van angst en onzekerheid.’’