De hoge toppen en diepe dalen van Liesbeth List

Contrast

,,Mooi is ook het contrast tussen de krachtige, zelfbewuste vrouw en haar onzekerheid en diepgewortelde twijfel. Zelfs op haar zeventigste zei ze: ‘Waarom doe ik dit toch? Het is niks, ik kan niks...’”



De veelzijdige Renée van Wegberg zong als 16-jarige Céline Dion in Henny Huismans Soundmixshow , speelde in de musicals Wicked en Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, en acteerde in de De Vagina Monologen . Ze bestudeerde haar rol buitengewoon serieus.



,,Ik beluisterde haar rijke oeuvre, maar bekeek ook filmpjes en documentaires. Ik lette op de kleinste details. Bijvoorbeeld hoe zij haar vingers kromt in haar rol van Edith Piaf. Want in de musical speel ik haar ook in die succesrol van de Franse zangeres. Maar mijn rol wordt geen replica van Liesbeth List, voor zover dat trouwens mogelijk ik. Het publiek krijgt ook Renée van Wegberg te zien.”



Het leven van Liesbeth List kent weinig parallellen met dat van Renée van Wegberg. List werd geboren in het voormalig Nederlands Indië, waar haar moeder zelfmoord pleegde. Liesbeth belandde in Nederland bij pleegouders.