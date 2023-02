De influencer zit naast de cultzanger bij het belpanel: ‘Mensen lijken meer over te maken dan ooit’

Joy Delima: onverwerk­te aanranding had ‘hele vervelende impact’

Actrice, schrijfster en columnist Joy Delima is op 17-jarige leeftijd tijdens een vakantie aangerand, wat daarna een ‘hele vervelende impact’ op haar heeft gehad. Dat vertelde ze dinsdag in talkshow Jinek, waar zij te gast was om te vertellen over haar boek Goed komen. Dat gaat over het leren kennen en begrijpen van je lijf.