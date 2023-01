De kandidaten die hun droom in duigen zagen vallen: ‘Zou zo weer meedoen’

Brendan Fraser staat zeker open voor vierde Mum­my-film

Acteur Brendan Fraser zou zeker openstaan voor een vierde deel in de succesvolle reeks Mummy-films die hij twee decennia terug maakte. Dat zei de 54-jarige ster in een gesprek met de website Deadline. Fraser staat recent weer positief in de belangstelling in Hollywood dankzij de film The Whale. De kans is zelfs groot dat hij hier binnenkort een Oscarnominatie voor krijgt.

