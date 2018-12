De koningin van het vaderlandse cabaret is terug op haar troon

video Moeder Nikkie de Jager doet make-up dochter: ‘het ziet er echt niet uit’

9:04 De wereldberoemde Nederlandse beautyvlogger Nikkie de Jager (24) - beter bekend als NikkieTutorials - heeft bij hoge uitzondering haar moeder haar make-up laten doen. Mevrouw De Jager, zo is te zien in een hilarisch YouTube-filmpje, gaat bloednerveus aan de slag en is naderhand weinig tevreden over het eindresultaat. ,,Alleen je lippen zijn redelijk gelukt.”