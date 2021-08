De koningin van Jordanië koos zó vaak voor botox dat ze bijna niet meer kon lachen

Kimberley Klaver zwanger van tweede kindje

18 augustus Kimberley Klaver en haar verloofde Michel van den Bergh verwachten hun tweede kind samen. “Blij dat ik kan delen dat ik weer in verwachting ben. Oftewel, een BABY IN DE BUIK zoals de kindjes zeggen”, schrijft de 35-jarige actrice en presentatrice bij een foto op Instagram waarop haar bollende buik al te zien is.