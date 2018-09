De koninklijke familie is doodgewoon gelukkig in Wassenaar

Arme, arme Kelly. Eigenlijk liep ze stage in de keuken van het Wassenaarse tapasrestaurant Me Gusta!, heel soms werd ze gevraagd om bij drukte bij te springen in de bediening op het terras, dat grenst aan de tafels en stoelen van de immens populaire ijssalon Luciano.



Tegenwoordig is de scheiding tussen de twee terrassen duidelijk aangegeven, twee jaar geleden nog niet. En gebeurde het regelmatig dat ‘ijsklanten’ hun bakje stracciatella op het terras van MeGusta! leeg lepelden. Het personeel verzocht ze dan vriendelijk, doch beslist te vertrekken omdat zulks toch echt niet de bedoeling was.