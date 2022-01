De kracht van Macbeth schuilt vooral in het hypnotiserende schouwspel

Verrassend is de keuze die regisseur Joel Coen maakte voor zijn eerste film zonder zijn broer Ethan met wie hij achttien keer achter de camera stond. Hij koos voor een bewerking van Macbeth, de klassieker van Shakespeare die al veelvuldig is verfilmd. Het verhaal lijkt mijlenver verwijderd te liggen van zijn vorige werk, zoals Fargo, No Country for Old Men en The Big Lebowski.