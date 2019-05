De Lama’s doen theatertour richting Ziggo Dome

De eerste voorstelling van Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Jeroen van Koningsbrugge en Ruben van der Meer staat gepland in het Haagse Zuiderstrandtheater op vrijdag 20 september. De tour loopt tot 11 oktober en voert langs steden als Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Nijmegen, Apeldoorn en Antwerpen. De kaartverkoop gaat via de theaters.

In 2017 gaven De Lama's na een afwezigheid van negen jaar vier comebackshows in de Amsterdamse Ziggo Dome. Het viertal, onder leiding van Patrick Lodiers, kende jarenlang grote successen op televisie en in theaters. Het televisieprogramma won in 2006 de Gouden Televizier-Ring. Twee jaar later werd de laatste show uitgezonden.