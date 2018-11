De Lama’s keren terug in de Ziggo Dome

Met de show De Lama’s Back in Action! staan Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Jeroen van Koningsbrugge en Ruben van der Meer op donderdag 7 november 2019 weer in de Ziggo Dome onder leiding van Patrick Lodiers. ,,Tijl belde om te vragen of we weer bij elkaar konden komen. ‘Het was wel heel erg leuk in de Ziggo Dome’, zei hij. ‘Zullen we dat nog een keer doen?’ Briljant.”

,,Waarom niet weer iets doen wat zo ongelooflijk leuk is?”, voegt Beckand toe. ,,Na de shows van vorig jaar kregen we veel reacties en vragen: komen jullie terug? ja, dus. We gaan er weer iets moois van. Met uiteraard de vertrouwde dingen, maar ook weer iets nieuws”, aldus de voortrekker van de Lama’s die ooit in het Haagse theater Pepijn (2004) begonnen. De improvisatiekunstenaars groeiden uit tot een begrip in Nederland. Ze waren van 2004 tot en met 2008 op televisie in negen seizoenen bij BNN. Ze gingen van groter naar groter. Van Pepijn naar de toenmalige Heineken Musical Hall naar, vorig jaar, in de Ziggo Dome. ,,Wie had dat gedacht? Nou, ik niet”, bekent Ruben Nicolai die even teruggrijpt naar 2004.

,,Tijl had Pepijn geregeld, een echt theater. We repeteerden in de kelder van BNN. En ik durfde wel met de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te stellen dat dit, de Lama’s, het niet ging worden. Dit zou nooit een televisieprogramma worden. Dit zou niemand leuk vinden. En ook toen we uiteindelijk in de Pepijn stonden. Ik weet nog goed dat ik vanachter de coulissen de zaal in keek. Daar zaten tachtig mensen. Ik dacht: Laten die gemiddeld nu drie vrienden hebben. Dus kunnen ze aan drie keer tachtig mensen vertellen dat dit vreselijk is. En dan was het klaar en heeft niemand het meer over de Lama’s . Maar wat bleek? Toen we begonnen, ging het erin als God woord in een ouderling. Het was smullen.”

Kaarten voor de show van de Lama’s gaan vanaf 29 november 17.00 uur in de verkoop via Ticketmaster.

