De Lama’s morgen in De Ochtend Show to go

Vorig jaar stonden Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Ruben van der Meer en Jeroen van Koningsbrugge onder leiding van Patrick Lodiers, vier keer in een uitverkocht Ziggo Dome. De Lama’s waren van 2004 tot en met 2008 te zien op televisie bij BNN. Het programma kende een grote mate van populariteit in maar liefst negen seizoenen. In 2006 werd hun succes bekroond met de Gouden Televizier-Ring.

Op verzoek van deze site gingen de vijf artiesten vorige week op zoek naar het dna van de Lama. Het antwoord ligt in een cocktail met de ingrediënten hardheid, vertelwijze, overzicht, kalmte, pleasen, zelfspot, timing, energie en, voegde Nicolai, er aan toe: loyaliteit. ,,De truc is om jezelf weg te cijferen voor het team. Elkaar alles te gunnen. Veel entertainers staan er tegenwoordig voor zichzelf."