De Lama's veranderen hun naam: ‘TAFKAL gaat op tour’

Ze zijn terug, gaan weer op tour, maar onder een andere naam. Tijl Beckand, Jeroen van Koningsbrugge, Ruben Nicolai en Ruben van der Meer en aangever Patrick Lodiers zijn niet langer de Lama’s, maar TAFKAL, The Artists Formerly Known As Lama’s. ‘We zijn nu vrij om te doen en laten wat we willen’

Er is pizza, de wijn komt op tafel en er wordt hier en daar een sigaartje opgestoken. In het bedrijfspand van Ruben van der Meer is de sfeer uitgelaten, opgelucht en vooral als vanouds. Hier is wat te vieren.

Hier zitten de vier Lama’s, pardon ex-Lama’s, om te vertellen over hun naamsverandering én hun nieuw tour begin volgend jaar. Om met de deur in huis te vallen: onder de oude naam wilden ze niet verder. Te veel gedoe, aldus Tijl Beckand namens het kwartet. ,,De naam Lama’s ligt al sinds de oprichting vast bij BNNVara. We wilden die graag overnemen, kopen dus, maar dat ging niet. Nu moesten we die elke keer leasen om te gebruiken. Voor shows, voor tours, maar het duurde elke keer zo lang voor dat we toestemming kregen van BNNVara. We konden en wilden daar nu niet op wachten”, stelt Beckand. ,,Vorig jaar wilden we al een theatertour voor dit jaar aankondigen. Die is niet doorgegaan vanwege corona, maar toen hadden we tien dagen voor die aankondiging nog geen akkoord of we de naam konden gebruiken, terwijl we dat twee maanden daarvoor al hadden gevraagd. Kijk, theaters moeten wel boekjes en flyers gaan drukken. Maar no hard feelings richting BNNVara, hoor, wij hebben daar de kans gekregen.”

Beginperiode

De naam TAFKAL zal nu in die boekjes komen. De Lama’s zijn begonnen als televisieprogramma, gebaseerd op het Britse Whose Line Is It Anyway? en veroverden Nederland van 2004 tot 2008 op televisie, in theaters en in 2017 en 2019 ook in Ziggo Dome. Nicolai: ,,Ik kan me herinneren dat in onze beginperiode André van Duin bij De Wereld Draait Door zat en Matthijs van Nieuwkerk zei: ‘Heb je dat gezien die Lama’s’. Wat André van Duin toen zei: ‘Ja die jongens gaan goed, maar ik heb begrepen dat die naam niet van hun is.’ Wij voorzagen geen problemen, die hij toen al aankaartte. Je wil als artiest je eigen naam hebben.”

Quote Het zou gek zijn om als bijvoor­beeld De Condors door te gaan. Dat past niet Jeroen van Koningsbrugge

Jeroen van Koningsbrugge gooide jaren geleden al TAFKAL in de groep, vrij naar Prince. De zanger kreeg begin jaren negentig ruzie met zijn platenmaatschappij die zijn naam had laten vastleggen. Prince ging verder als symbool en werd The Artist Formerly Known As Prince (TAFKAP) genoemd. ,,Het zou gek zijn om als bijvoorbeeld De Condors door te gaan. Dat past niet”, aldus Van Koningsbrugge. Van der Meer: ,,Maar in de volksmond zullen we wel de Lama’s blijven. Dat was al zo als we met z’n tweeën ergens komt, of in je eentje. Daar heb je die Lama.”

Het is vandaag pizza- en podcastdag, die van Ruben, Tijl, Ruben, De Podcast, waarin voor deze gelegenheid Jeroen van Koningsbrugge en Patrick Lodiers zijn uitgenodigd. Ze praten over de theaters en steden waar ze zijn geweest en straks (weer) komen. Over Breda waar hun laatste show was. ,,Veel historie”, stelt Nicolai. ,,En hysterie”, voegt Beckand toe.

Gent komt voorbij, Hoorn, Rotterdam, Haarlem, Maastricht, die ‘ongelooflijke storm in Groningen’ en Nijmegen waar de heren met de helikopter naartoe vlogen. ,,Een schitterende vlucht”, herinnert Nicolai zich. ,,Tot de piloot dacht: ‘Nu ga ik even shinen’ en hij zijn naam ging schrijven in de lucht.” Van der Meer: ,,Nu gaan we gewoon met de auto.”

En dan Den Haag, waar de voormalige Lama’s in april 2022 in het World Forum spelen. ,,Shows in Den Haag zijn altijd goed”, stelt Beckand. Van Koningsbrugge, met een knipoog: ,,En tegen die tijd zijn we in een ‘world-vorm’.”

Als de podcast ten einde is, zegt Nicolai: ,,De reis, het eten, hotel, zelfs het soundchecken is leuk. Het toeren is een feest.” Maar denk niet dat het een freewheelend schoolreisje is, benadrukt Lodiers: ,,Het is niet zo dat we met die tour onszelf een beetje willen vermaken. We hechten aan kwaliteit, de shows moeten écht goed zijn. En dat zijn ze ook.”

Voor de speellijst zie www.tafkal.nl

‘Juridisch ingewikkeld’ In een reactie laat BNNVara weten dat het allemaal niet zo gemakkelijk is om afstand te doen van de naam. ,,De Lama’s is van oorsprong een Engels format, waardoor BNNVARA te maken heeft met rechten van derden voor gebruik van de naam en het format. Dat maakt het juridisch ingewikkeld, wanneer er een theatertour georganiseerd wordt door een externe partij. We hebben geprobeerd daar met elkaar uit te komen, maar dat is helaas niet gelukt. Het is mooi om te zien dat dit Ruben, Tijl, Jeroen, Ruben en Patrick niet in de weg staat en ze nu onder een nieuwe naam een tour gaan doen. Dat is ze van harte gegund. BNNVara heeft op dit moment geen plannen nog iets met het format te gaan doen.”