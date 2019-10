De leukste straat ter wereld gaat het land in

Het begon in 1969 als educatief televisieprogramma, gericht op kinderen in Amerikaanse achterstandswijken om op speelse wijze hun leerachterstand te overbruggen. Het opvoedkundige element bleef vijftig jaar lang, maar Sesamstraat (sinds 1976 ook op de Nederlandse tv) is er allang voor alle lagen van de jeugdige bevolking.



Vanaf deze week reist Sesamstraat Live! langs de vaderlandse theaters. Met de klassieke bezetting van Pino, Tommie, Bert en Ernie, Koekiemonster en Elmo, en presentatrice Janouk Kelderman (28) als schakel tussen podium en publiek.



,,Ik keek van jongs af aan naar Sesamstraat’’, zegt de presentatrice van Het Klokhuis en voormalig gezicht (Keet) van RTL Telekids. ,,Naar het oersterke blok dat begon om zes uur: Sesamstraat, Villa Achterwerk, Het Klokhuis en het Jeugdjournaal. Tommie was mijn favoriet. Een schattig sukkeltje. Bovendien ben ik nog steeds gek op honden.’’



Koen Iking (36), creatief directeur van Van Hoorne Entertainment, monopolist in familievoorstellingen, onderhoudt nauw contact met Sesame Workshop van het moederbedrijf in de Verenigde Staten. Want hoewel elk land zijn eigen culturele invulling mag geven aan tv- en theaterproducties van het langlopende kinderprogramma, wordt aan gene zijde van de Atlantische Oceaan wél nadrukkelijk de vinger aan de pols gehouden.



Iking: ,,Wij krijgen behoorlijk de vrije hand. Sterker: door hun expertise krijgen we uitstekend suggesties. In die zin voelen we ons niet geremd. Janouk moest wel worden ‘goedgekeurd.’ Of het plaatje klopt, of ze goed kan zingen en acteren. Maar altijd met inachtneming van de nationale cultuur.’’



Kelderman: ,,Ik ben blond en heb blauwe ogen. Lekker Hollands dus.”