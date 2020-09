De makers van Wie is de Mol? konden niet het risico lopen dat Ron er weer snel uit zou gaan

Terugblik

Schitterende musea, grote kunstenaars, fraaie beelden van Florence, een zoektocht door straatjes, koffertjes volgen en oud-Mollen ontdekken, een eigen schilderij maken en een dramatisch afscheid van character, Ellie –ernstig kijken- Lust. Het was met afstand de leukste aflevering van dit seizoen. Misschien van de laatste twee seizoenen. Met drie oud-Mollen! Leve de techniek, want hoeveel Nederlanders zouden de opdracht met de koffertjes (altijd leuk koffertjes, zie Miljoenenjacht, wanneer doet Linda -what’s in the name- de Mol nou eens een keertje mee?) op hun televisie hebben teruggespoeld? Om toch nog zelf die oud-Mollen op het plein te ontdekken. Wij wel. En jawel, alledrie ontdekt. (applaus voor onszelf).