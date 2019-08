De meest memorabele scènes uit de Fast & Furious-reeks

Nu Hobbs & Shaw in de bios draait, de nieuwe film uit de Fast & Furious -franchise, staat de teller van het totaal aantal films in de reeks al op negen. Aan nummer tien wordt intussen gewerkt. Tijd voor een overzicht van de beste scènes uit de reeks.

1. Beste race

Een filmfranchise die voornamelijk rond snelle auto’s draait zit natuurlijk vol met wedstrijdjes, maar persoonlijk vinden wij de race aan het einde van de eerste film nog altijd een van de spannendste. De drag race waarin Dom (in de beruchte Dodge Charger) en Brian (in de felste wagen die hij kon vinden) het tegen elkaar opnemen, eindigt met een net-niet-aanrijding met een goederentrein en een compleet vernielde Charger. Om op het puntje van je stoel voor te zitten!

2. Beste stunt

Door de jaren - de eerste Fast & Furious dateert alweer uit 2001 - zijn er al heel wat spectaculaire stunts de revue gepasseerd, maar de scène waarin Dominic en co uit een vliegtuig springen mét hun wagen (in film nummer 7), spant toch de kroon. Zeker als je weet dat er bitter weinig computeranimatie CGI aan te pas kwam. Het duurde maanden om de stunt voor te bereiden, maar uiteindelijk werden vier auto’s voorzien van camera’s en écht uit een vliegtuig gegooid. De drie stuntmannen, die losgekomen stukken wagen moesten ontwijken, riskeerden daarbij hun leven.

3. Beste gevecht

Ook aan gevechten was er de laatste 18 jaar geen gebrek, maar de knokpartij tussen Vin Diesel en Dwayne ‘The Rock’ Johnson in Fast Five zal ons toch nog lang bijblijven. Het gevecht der titanen was een indrukwekkend amalgaam aan rollende spierballen, zweterige lijven en verbeten gezichtsuitdrukkingen. En we weten dat de twee krachtpatsers niet echt op elkaar sloegen (al komen ze naar verluidt allerminst goed overeen), maar de geluidseffecten waren toch best realistisch.

4. Beste gevecht-met-een-knipoog

Wie zegt dat een vechtscène niet humoristisch kan zijn? Jason Statham bewees in de achtste Fast & Furious dat mensen in elkaar slaan best amusant kan zijn, zeker als je daarbij een baby moet entertainen.

5. Scène met de meeste auto’s

Het spreekt vanzelf dat er na negen films al ettelijke snelle auto’s aan bod kwamen, maar het record van de scène met de meeste wagens gaat ongetwijfeld naar 2 Fast, 2 Furious. Daarin ontsnappen Brian en Roman na een lange politieachtervolging aan een hoop agenten door samen met zowat half Miami in een loods te kruipen en vervolgens allemaal tegelijk weg te rijden. De verwarring van de arm der wet is helemaal compleet, en het gat in de ozonlaag nog wat groter.

6. Meest ongeloofwaardige scène

Niet dat er veel écht geloofwaardige actiescènes in de franchise zitten, maar in Fast & Furious 7 ging de productie er wel even helemaal over. In een van de hoogtepunten van de film redt Dom het leven van vriendin Letty door van de ene autostrade naar de ander te vliegen en haar halverwege uit de lucht te plukken. Spectaculair, maar ook een stapje te ver.

7. Meest emotionele moment

Na het overlijden van Paul Walker hing de filmreeks even aan een zijden draadje. De opnames van de zevende film waren nog niet af, en de acteurs waren kapot van het verlies. Uiteindelijk besloten ze toch om de opnames af te werken, met wat hulp van digitale animatie en de broers van Walker. Een eerbetoon aan de man kon daarbij niet ontbreken: aan het einde van de film wordt op emotionele wijze afscheid genomen van de acteur en zijn personage. En wie het daarbij droog hield, heeft geen hart.

8. Beste einde

Een Fast & Furious-film zou geen goede Fast & Furious-film zijn zonder een happy ending. Vooral in Fast Five, het vijfde deel uit de franchise, gingen we met een brede glimlach naar buiten: de montage van de helden, die allemaal een paar miljoen rijker zijn, op de tonen van ‘Danza Kuduro’ was een perfecte afsluiter.

9. Mooiste ‘familie’-moment

De vaste gezichten van Fast & Furious zijn intussen uitgegroeid tot een hechte familie, zowel op als naast het scherm. Dat vertaalde zich erg mooi in de vijfde film, waarin het team te weten komt dat Mia zwanger is. Een aandoenlijke scène!

10. Grootste miskleun

