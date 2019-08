De meest memorabele sterfscènes uit Tarantino-films op een rijtje

582 dodenRegisseur Quentin Tarantino (56) staat niet bepaald gekend om zijn lieflijke romantische komedies, maar eerder om snoeiharde gangsterfilms - zij het boordevol humor - waarin het bloed over het scherm spat. Ter ere van Tarantino’s nieuwste rolprent, Once Upon A Time In Hollywood , zetten we we nog eens zijn bloederigste scènes op een rijtje. We selecteren slechts één scène per reeds uitgebrachte film en sorteren we de lijst op de hoeveelheid doden per film.

1. Jackie Brown - 4 doden

Beginnen doen we met Jackie Brown uit 1997. De minst bloederige film uit de lijst, want volgens het overzicht van Vanity Fair waarop we ons baseren, telt de film ‘slechts’ 4 doden. Niet veel opties dus. In de gekozen scène legt de jonge Melanie, gespeeld door Bridget Fonda, het loodje. Haar moordenaar is Louis (Robert De Niro), met wie ze net een zak met geld uit een shoppingcentrum heeft gesmokkeld. Maar Melanie kan niet stoppen met Louis - op het randje van een zenuwinzinking - uit te lachen. Dan beseft Louis dat hij zijn auto niet terugvindt en vraagt hij Melanie om eindelijk even te zwijgen. Wanneer ze dat niet doet, schiet hij haar onverwacht in de borst.

2. Death Proof - 6 doden

Vier vrouwen die van een rustige autorit genieten. Wat kan er misgaan? Veel, zo blijkt. Zeker wanneer Tarantino zijn Stuntman Mike (Kurt Russell) op hen afstuurt in de film Death Proof. Stuntman Mike heeft zijn auto heeft omgebouwd tot een ‘death proof’-voertuig: onmogelijk om hem te doden, dus, maar wel dodelijk voor de onfortuinlijke vrouwen die hij op zijn weg vindt. Daar kunnen de vier uit deze scène van meespreken. Stuntman Mike rijdt de nietsvermoedende dames voorbij, draait zijn wagen, dooft zijn lichten en rijdt recht op hen af. Net voor hij hen raakt, doet hij de lichten opnieuw aan. Daarna zien we dezelfde scène vier keer, maar dan vanuit het standpunt van elk slachtoffer. En zoals te verwachten valt, is de botsing met de ‘death proof’-auto niet echt zacht. Afgescheurde ledematen, een autoband recht in het gezicht ... Nee, de vrouwen overleven de aanslag niet.

3. Pulp Fiction - 7 doden

Als er een ding is waar Tarantino goed in is, dan is het humor combineren met een grote hoeveelheid geweld en bloed. Ook in Pulp Fiction - met een bescheiden 7 doden op de derde plaats - vinden we daar een perfect voorbeeld van. Huurmoordenaars Jules Winfield (Samuel L. Jackson) en Vincent Vega (John Travolta) vervoeren Marvin, hun informant, op de achterbank. De twee voeren uitgebreide discussies over religie en mirakels, en Vincent wil graag weten wat Marvin daarvan denkt. Helaas heeft hij zijn pistool in de hand én rijdt Jules net over een verkeersdrempel. Het pistool gaat af - einde verhaal voor Marvin. Waarop Vincent kalm reageert: ,,Oh man, ik heb Marvin in het gezicht geschoten.”

4. Reservoir Dogs - 11 doden

In 1992 begon Tarantino zijn carrière met de film Reservoir Dogs, over de nasleep van een mislukte overval op een juwelier. Al snel beginnen de overvallers elkaar ervan te verdenken een mol te zijn, en dus vindt Mr. Blonde (Michael Madsen) er niets beter op dan zijn gijzelaar - politieagent Marvin Nash (Kirk Baltz) - hierover te ondervragen. Een ondervraging werkt het best met een passende soundtrack, en dus klinkt het nummer ‘Stuck in the Middle With You’ van Steelers Wheel door het verlaten gebouw. Met een scheermesje snijdt een dansende Mr. Blonde vervolgens Nashs rechteroor af - al gebeurt dat buiten beeld. We horen enkel hoe Nash het uitschreeuwt van de pijn, een minstens even effectieve techniek. Uiteindelijk sterven er 11 mensen in de film.

5. Kill Bill volume 2 - 13 doden

Oorspronkelijk was er sprake van één Kill Bill, maar omdat het verhaal over een vrouw die wraak neemt op haar voormalige collega-huurmoordenaars té lang duurde, werd ervoor gekozen om de film op te splitsen in twee volumes. In ‘Volume 2' zit een pak minder actie dan in het eerste deel - mooi geïllustreerd door het aantal doden: 13 versus 62 - maar toch is ook dit sluitstuk nog de moeite waard. In het meest memorabele gevecht gaat The Bride in een kleine caravan de strijd aan met Elle Driver, die nog slechts één oog heeft. Met handen en zwaarden bekampen de twee elkaar, maar de echte strijd draait eigenlijk om het nog overblijvende oog van Elle Driver. Uiteindelijk slaagt The Bride erin om het oog rechtstreeks uit de oogkas te plukken en daarna te verpletteren. We voelen de pijn van Elle aan onze beide ogen.

6. The Hateful Eight - 19 doden

In The Hateful Eight, de voorlaatste film van Tarantino, sterven 19 personages, elk op een gruwelijkere manier dan de vorige. De keuze voor de meest memorabele sterfscène is dus niet gemakkelijk wanneer er zoveel opties zijn. Daarom kiezen we voor een manier van sterven die vrij weinig voorkomt bij Tarantino: vergiftiging. Door een sneeuwstorm stranden negen personen in Minnie’s Haberdashery. Helaas blijkt een van hen de koffie vergiftigd te hebben, waardoor er al snel twee mensen het loodje leggen. Al doen ze dat niet kalm en beheerst, maar spuwen ze eerst liters bloedklonters uit, onder andere over gevangene Daisy, die net voordien een tand uitgeslagen werd.

7. Kill Bill volume 1 - 62 doden

Het eerste deel van Kill Bill is beduidend gewelddadiger dan het tweede, met maar liefst 62 doden op de teller. Een van de eerste doden in het rijtje is verpleger Buck, die The Bride tijdens haar coma verzorgd heeft. Nou ja, verzorgd. Voor een zacht prijsje liet hij mannen misbruik maken van haar bewegingsloze lichaam. En wanneer The Bride - een voormalige huurmoordenares - tijdens zo'n afspraakje wakker wordt, wil ze uiteraard wraak nemen op de man die dit alles regelde. Wanneer Buck even later binnenloopt, snijdt ze eerst in zijn enkels met een scalpel zodat hij niet meer kan lopen, en daarna doodt ze hem door een deur in zijn gezicht te slaan.

8. Django Unchained - 64 doden

In Django Unchained neemt Quentin Tarantino een sowieso al bloederig stuk geschiedenis onder de loep: de slavernij. De bevrijde slaaf Django (Jamie Foxx) wil ook zijn geliefde Broomhilda (Kerry Washington) bevrijden, maar zij is in handen van de wrede plantage-eigenaar Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). In ware Tarantino-stijl wordt de strijd om Broomhilda érg bloederig en een beetje grotesk, zoals deze scène aantoont. Nadat enkele personages het leven laten, zijn de muren letterlijk gedrenkt in het bloed. En het bloed spat extra vrolijk in het rond, wanneer Django een gesneuvelde vijand als dekking gebruikt.

9. Inglorious Basterds - 396 doden